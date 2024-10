Pärnusse miljarditehast ehitada lubavate rahvusvaheliste kombinaatorite esitletav tehnoloogia puidust ja vesinikust metanooli ajamiseks on maailmas korduvalt läbi põrunud, viitab Euroopas ja USAs tegutseva keskkonnakaitseorganisatiooni Biofuelwatch värske raport .

«Kui esimest korda sellest Power2X-i plaanist kuulsime, oli meil déjà vu tunne, kuna nägime, kuidas valitsused ja kohalikud omavalitsused on mujal ära tinistatud väga sarnaste lubadustega, kuid asi on lõppenud tööstusvaremete ja raisatud toetustega,» märkis Biofuelwatch’i kaasdirektor Almuth Ernsting. Biofuelwatch avaldas koostöös MTÜga Päästame Eesti Metsad 22. oktoobril raporti selle kohta, kuidas mitmed katsed alustada Power2X väidetaval meetodil tööstuslikku tootmist on lõppenud krahhi ja miljonite korstnassekirjutamisega.