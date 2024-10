Kahjurid võtsid kartulisaagist matti – põlduritele valmistab meelehärmi traatuss

«Ei ole viga, kartulisaak on normaalne. Ainuke asi, et ei saa tõrjuda traatusse, millega on probleeme,» ütles Lääne-Viru tuntud põlluharijate dünastia liige Kulle Põldmaa, kes on koos endast mõni aasta noorema venna Gustaviga ametis Väike-Maarja vallas tegutsevates ettevõtetes K&G Saarelt ja Simuna Remox.