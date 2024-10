Riigikogu kultuurikomisjon pidas teisipäeval avaliku istungi, et arutada ettepanekut lisada usundiõpetus põhikooli ja gümnaasiumi kohustuslike õppeainete hulka. Praegu õpetatakse Eestis umbes 500 üldhariduskoolist 52s usundiõpetust ning suuremas osas neist valikainena.

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) peapiiskop Urmas Viilma nentis, et ehkki tähelepanu võitmise huvides algatati petitsioon usundiõpetuse küsimuses rahvahääletuse korraldamiseks, siis sellest nad siiski huvitatud ei ole ning nende soov on usundiõpetuse koolidesse viimine. Viilma küsis, kas tahetakse, et vaid valitud õpilased oleksid teistega solidaarsed: «Miks sellist imelist ainet ei peaks õppima kõik õpilased?»