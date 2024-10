Kes on süüdi? Pärnu spaa surmajuhtum tekitab kohtusaalis keeriseid

Spaasse jõudnud, ajasid kaks meest ja kaks naist nelja meetri sügavuse basseini ääres kõigepealt lõbusalt juttu. Nende ümber oli palju rahvast, mitmed hüppasid vette ja hullasid seal. Hiljem võis valvekaamera videost näha, kuidas üks neljasesse seltskonda kuuluv naine lükkab oma kaaslast, 27-aastase Kristjanit veepiiriga samalt tasapinnalt vette. Too puikleb vastu, naine lükkab uuesti ja siis prantsatab mees, jalad ees, basseini.

Kristjan jõudis olla vee all umbes pool minutit, kuni kaaslased märkasid, et midagi on valesti. Kokku jäi ta aga vette rohkem kui viieks minutiks. Kui mees viimaks pinnale toodi, anti talle esmaabi ning viidi siis esmalt Pärnu haiglasse ja sealt edasi Tallinna Põhja-Eesti regionaalhaiglasse, kus ta 14. märtsil suri.