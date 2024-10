Unukse küla reostuse koristamine liigub teosammul

Oktoobris on seis Unuksel sama, mis augustis. Mõisa ja omaaegse õlletehase tootmishoonete juures levib vänge kütusehais, aga valitseb vaikus. Väravaputkal ilutseb keelusilt. Kütteõliga reostunud pinnast on kaevatud, nii säästetakse Pada jõge – ligi 100 meetri kaugusel voolavat Eesti üht tähtsamat meriforelli ja lõhe kudemisala. Kunagise tehase puurkaevu katkise manteltoru sulgemiseks on kasutatud montaaživahtu. 25-tonniseid masuudimahuteid ümbritsev umbes poole meetri kõrgune betoneeritud põhjaga kaitsevann on kaetud saepuruga.