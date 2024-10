Politsei reageeris suurte jõududega Pirita teele, kus anti teada võimalikust lõhkekehast liinibussis

Põhja prefektuuri operatiivjuht Taavi Kirss sõnas, et politsei suhtub igasugustesse teadetesse võimalike lõhkevahendite või tulirelvade kohta täie tõsidusega. «Ka kõnealusel juhul sõitsime välja, olles valmis lahendama sündmust, kus inimesel on kaasas päris lõhkekeha. Õnneks selgus kohapeal, et inimesel kaasas olnud asi tegelikult kellelegi ohtu ei kujutanud, kuid mõistagi saab seda öelda alles nüüd, kui demineerijad on selles veendunud,» ütles Kirss.