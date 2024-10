Tallinna raekoda saab uue fassaadivalgustuse

Hoone praegune valgustus on pea 30 aastat vana, energiakulukas ning ei ole selle 600 aasta vanuse esindushoone arhitektuuri vääriline, märkis Tallinna linnavalgustuse ja elektrivõrkude kavandamise juht Eva Tallo. «Valgustuslahenduse loomisel katsetati kohapeal erinevaid valgusteid ja valgustusviise, sest ajalooliste ehitiste valgustamisel pelgalt tehnilisest lähenemisest ei piisa. Fassaadivalgustus peab olema teostatud eriti peenetundeliselt ja läbimõeldult, et säiliks arhitektuurne tervik,» selgitas Tallo.

Projekt on üles ehitatud Soome valgustusdisaini büroo Valoa valgustuskontseptsioonile. Kasutatud on moodsat LED-valgustust, mis on energiasäästlik ning oma rohkete optiliste valikutega võimaldab rõhutada hoone ajaloolist väärtust. Valgustid on paigutatud selliselt, et väldivad liigset pimestamist ning rõhutavad hoone tekstuuri ja värve. Raekoja valgustusprojekt valmis koostöös rahvusvaheliste valgusdisaini ekspertidega.