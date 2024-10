Kärpekirves raiub hädasolijate üliolulist abi

MTÜ Peaasi loodab toetuse jätkumist. Peaasi on avanud eri linnades vaimse tervise kohvikud ja nõustab noori, et nad saaksid oma vaimsete probleemidega hakkama. Tegevjuht Anna-Kaisa Oidermaa ütles, et neil on ka e-nõustamine ja chat’id, kus saab kiiresti abi ja nõuandeid küsida.

Foto: Tairo Lutter