Selgus 2024. aasta Eesti parima teenindusega telekommunikatsiooniettevõte

Kogu Baltikumi keskmiseks tulemuseks aastal 2024 on 92,1 protsenti, võrreldes 2023. aastaga näitab tulemus tõusvat joont (2023. aastal 85,18 protsenti).

Eesti keskmine tulemus 2024. aastal on 86,83 protsenti, mis on 1,99 protsenti parem kui 2023. aastal (84,4 protsenti).

Kui Bite Leedus jäi konkurentidele alla, siis Lätis saavutas ta esikoha tulemusega 95,05 protsenti, teiseks jäi Tele2, kes teenis 93,97 protsenti ning kolmandal kohal on LMT tulemusega 93,03 protsenti.

Eesti telekommunikatsiooniettevõtete oskus kliendi vajadusi välja selgitada on kasvanud võrreldes varasema aastaga 6,49 protsenti. Teeninduse suurimaks kitsaskohaks on aga sarnaselt eelmisele aastale lisamüügi ehk terviklahenduste pakkumine, mis on võrreldes eelmise aastaga langenud lausa 16,66 protsenti