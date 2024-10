Selgus tänavune Eesti parima teenindusega telekom

Eesti telekommunikatsiooniettevõtete oskus kliendi vajadusi välja selgitada on kasvanud võrreldes eelmise aastaga 6,49 protsenti. Teeninduse suurimaks kitsaskohaks on aga lisamüügi ehk terviklahenduste pakkumine, mis on võrreldes eelmise aastaga langenud lausa 16,66 protsenti.