INIMESTEST AEGAMÖÖDA Aivo. Kodu kurtide maailmas

Aju jätab meelde väikese valiku asjadest, mis elus on juhtunud. Aivo Erm tuletab mulle meelde nii mõndagi, mida tema mäletab, aga mina mitte. Nelikümmend üks aastat tagasi oli Aivo kolmene. Mina olin saamas kakskümmend kolm. Olin just õpetajana tööle asunud Porkuni kurtide kooli, mis sel ajal kandis eriinternaatkooli nime. Aivo ja teised kolme-nelja-aastased kurdid lapsed olid esimest päeva, esimeseks nädalaks kooli juures töötavasse lasteaeda toodud. Emad-isad asutasid pisaraid alla neelates minekule. Lapsed klammerdusid nende külge. Algamas oli laste internaadielu esimene päev. See elu – pendeldamine kodu ja kooli vahet – pidi nõnda jätkuma veel 15 aastat. Laupäeval koju, juba pühapäeva õhtul kooli tagasi.