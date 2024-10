«Meil on valmis eelnõu, kus põhiseadusmuudatusega määratletakse ära, kes saab KOV valimistel valida, ehk siis Eesti kodanikud, Euroopa Liidu kodanikud, Euroopa majandustsooni liikmesriikide kodanikud ja Šveitsi kodanikud. See hõlmab kõiki liitlasi ja kes on saanud 16 aasta vanuseks,» kirjeldas põhiseaduskomisjoni esimees Hendrik Terras (Eesti 200) eelnõu, mida kooskõlastab nüüd koalitsioonipartneritega.

Justiitsministeerium soovitas hiljuti, et tuleks detailselt välja kirjutada, kes saab hääletada KOV valimistel. «Detailsuse astme hindamine on muidugi subjektiivne, aga ma loetlesin, kes saavad hääletada. Eesti 200 arvates on see piisav. Riikliku julgeoleku mõttes on oluline, et saaksid hääletada Eesti kodanikud, meie liitlasriikide kodanikud ja sellega peab olema konkreetne,» vastas Terras.