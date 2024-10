Postimees kirjutas mõni nädal tagasi , et kui veel juunis teatas Eesti Kindlustusseltside Liit, et kohustuslikku vastutuskindlustust hakkavad pakkuma BTA, PZU ja Seesam kindlustus, oli sõelale jäänud vaid PZU.

Konkurentsiamet sõnas, et see on positiivne märk. «Seoses uute kindlustusandjate lisandumise ja nende tegevusega on järelevalvemenetluse taotluse esitanud ka PZU.»