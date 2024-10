Võrklaev uuesti Rae vallavanemaks ei pürgi

«Viimastel päevadel on tõesti mitmed inimesed toetavalt minu poole pöördunud ja uurinud, kas asun uuesti Rae vallavanema ametikohale,» sõnas Võrklaev Postimehele. «Olen aastatel 2012-2019 üle seitsme aasta Rae vallavanema oma koduvalla arengusse jõuliselt panustanud ja need küsimused ning toetus on minu jaoks suur tunnustus tehtu eest ja ma tänan selle toetuse eest. Ametist lahkuv vallavanem Madis Sarik on seda tööd hingega jätkanud ning minu tänusõnad tehtud töö eest!»

Ta rõhutas, et tema põhitöö on riigikogus ja ta plaanib seal jätkata. «Samuti töötan Rae vallavolikogus, kus aktiivselt Rae valla arengusse jätkuvalt panustan. Reformierakonna Rae piirkond on tugev ja meie meeskonnas on mitmeid uue vallavanema kandidaadi väärilisi inimesi, kes on ka ise valmis Rae valla arengusse panustama. Uue vallavanema kandidaadi otsustavad Reformierakonna Rae piirkonna liikmed ja need arutelud seisavad meil uuel nädalal ees.»