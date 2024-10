Eesti kontingendi vanem Iraagis andis vastutuse üle

«Mulle tundub, et eestlastele on väga loomuomane rahulik, asjatundlik ja ratsionaalne suhtumine,“ lisas Hollandist pärit kolonel Koopman tuues lisaks esile kolonel Põdra pikaajalist kogemust Eesti kaitseväes, mis ulatub aastasse 1994. «Eestlased mõistavad, mida tähendab riigikaitse süsteemi ülesehitamine ning mida selleks vaja on. Kohalike relvajõudude seas eestlaste arvamust oodatakse ja võetakse kuulda.»

Kolonel Põder märkis, et korpuse staapide loomise algus on oluline verstapost Iraagi Kurdistani relvajõudude arengus. «Kuigi võib-olla esimesed sammud pole ehk olnud nii kiired kui oleks tahtnud, on tulevikuks siht ees ning soovin kolonel Andres Hairkile edu ja jõudu selle teekonna jätkamisel,» ütles Põder.