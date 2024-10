Väli sõnul esines üksikuid trammidega seotud vandaalitsemisjuhtumeid juba suvel, kuid olukord eskaleerus oktoobris. «Nüüd oleme suurema osa neid noori tuvastanud, suhelnud nii nende kui nende vanematega ja kaasanud ka koole. Kindlaks on tehtud umbes kümmekond noort,» rääkis Väli.

Ta lisas, et noored ise on selgitanud, et eeskätt tegutsetakse adrenaliinivajadusest, otsitakse vaba aja sisustamiseks tegevust. Ühtegi tabatud trammihuligaani praegu karistatud ei ole. «Karistamisega on nii, et olenevalt konkreetsest sündmusest politsei otsustab, kuidas noort õiguskuulekale käitumisele suunata. Selle jaoks ei pea alati olema rahatrahv või mõni muu taoline sanktsioon. Mõjutusvahendeid on erinevaid ja me valime need juhtumipõhiselt.

Noored on ise ka tunnistanud oma tegusid ja öelnud, et viimasel ajal on nad oma tegevuse lõpetanud ja lubanud seda tulevikus enam mitte teha,» lisas Väli.

«Kõige paremini aitab esiteks see, kui me nendelt anonüümsuse ära võtame. Kui nad tajuvad, et nende nimed on teada. Et trammides on kaamerad ja avalikes kohtades on kaamerad ja nad jäävad videosse. Ja selle teo toimepanija me saame teade. See aitab ennetustöös väga palju kaasa,» ütles Põder.

Ka TLT juhtimiskeskuse divisjoni direktor Tarmo Lai leidis, et trahvimine ja kahjude sissenõudmine ei ole ainus vahend. «Pigem aitab ennetus-, teavitus- ja kasvatustöö. Noored ise ju kahjusid kinni ei maksa. See tuleb ju nende vanemate rahakotist,» arvas Lai.

Noorte mõjutamisel loodetakse abi ka koolidelt. Koolivaheaja tõttu on koolide mõjutustegevus esialgu edasi lükkunud.