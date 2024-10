Ametiühingute sõnul peaks arsti visiiditasu tõstma järk-järgult

«Visiiditasu 200-protsendine ja voodipäevatasu tõus mõjutavad suurt hulka inimesi ja kahjuks kõige enam siiski neid, kellel on tõsised terviseprobleemid. Inimesed, kellel on väike sissetulek, võivad loobuda arsti juurde minekust, mistõttu nende tervis halveneb ja tervishoiutöötaja juurde jõutakse alles siis, kui ravi on muutunud väga kulukaks nii patsiendile endale kui ka tervisekassale,» selgitas Vask.

Tervisekassal on küll võimalik võtta kasutusele reserve puudujäägi katmiseks, kuid ametiühingute keskliidu hinnangul saab see olla vaid erakorraline ja ajutine lahendus. «Pikas perspektiivis reservide kasutamine olemasolevat süsteemi jätkusuutlikumaks ei tee. Kindlasti on vaja tervisekassa maksubaasi suurendada. Üheks võimaluseks on ravikindlustuse maksete tasumine alla 18-aastaste laste eest riigieelarvest,» pakkus Vask.