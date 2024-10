REPORTAAŽ Rõõmsat koera kliinikus tõsiselt ei võeta

Mis puudutab lemmikloomade omanike suhtumist oma hoolealuste tervislikku seisundisse, ulatub suhtumine seinast seina. Ühes ääres on need, kes jälgivad hoolsalt oma loomakese iga tuju, suutäit ning inspekteerivad teadusliku põhjalikkusega jäänukeid, mida koeraomanikud kotikesse pakivad. Teised aga peavad nende esimeste üle peenikest naeru. Need loomaomanikud on ise põhjendamatult targad ja kipuvad paanikas tuttavatele andma nõu stiilis: «Ah, see on tavaline, et loomadel...» Loomaarstile on nad nõus pöörduma, kui tõesti keegi hakkab tükkideks lagunema.