Leppetrahvi toonud pinnasekahjustus Laelatu puisniidus sai tasandatud

«Laelatu puisniidult varakevadel avastatud roobaste tasandustööd on lõpule viidud. Loodame, et kahjustatud piirkonnas hakkab taimestik paari aasta jooksul taas kasvama. Algse taimekoosluse taastumine kahjustatud piirkondadesse võtab siiski kauem,» teatas keskkonnaamet.

Eestis on keskkonnaameti teatel hooldamise all 1400 hektarit puisniite. Aastaks 2027 soovib amet jõuda vähemalt 2000 hektarini. Kõiki taastamis- ja hooldamistöid ei saa teha käsitsi, kuid puisniitude hooldajad peavad tagama, et tehtud tööde käigus ei tekiks pinnasekahjustusi.