Kaubandus-tööstuskoda: sisserände piirarvu jaotamine ei lahenda tegelikku probleemi

Kaubandus-tööstuskoja hinnangul ei ole mõistlik jaotada sisserände piirarvu valdkondade lõikes, sest välismaalaste nõudlus ning Eesti ettevõtjate vajadus sisserände piirarvu alla minevate elamislubade järele on alates 2017. aastast olnud oluliselt suurem kui sisserände piirarv. Erandiks on kaubandus-tööstuskoja kinnitusel vaid see aasta. Seega ei ole sisserände piirarvu jaotamisega võimalik lahendada sisserände piirarvu täitumise probleemi.

Täiendava kunstliku piirangu kehtestamisega kaasneb koja meelest ülereguleerimine, sest sisserände piirarvu jaotamine suurendab nii siseministeeriumi kui ka politsei- ja piirivalveameti töökoormust. Samuti muudab see välismaalaste ja tööandjate jaoks keerulisemaks kvoodist aru saamist.

«Siseministeerium on teinud ka ettepaneku jaotada järgmise aasta kvoot selliselt, et teatud osa elamislubadest oleks ette nähtud töötamiseks veonduses ja laonduses, spordivaldkonnas, ajakirjanikuna, loomingulise töötajana ja välislepingu alusel. Teatud osa sisserände piirarvust jääb ka vabalt jagamiseks. Hetkel ei ole teada, kuidas jaguneb kvoot erinevate valdkondade vahel. See selgub lähikuude jooksul,» kirjutab kaubandus-tööstuskoda oma kodulehel.

Praegune sisserände piirarvu jaotamise süsteem ei taga koja hinnangul ka läbipaistvust. Näiteks jääb ebaselgeks, miks on teatud osa sisserände piirarvu alla minevatest elamislubadest broneeritud just viiele valdkonnale. Eestis on koja sõnul teisigi olulisi valdkondi, kus on tööjõuvajadus, aga kus kohalik tööjõud ei kata kasvava majanduse tööjõuturu vajadusi.