Õiguskantsler Ülle Madisel paluti hinnata, kas Saue riigigümnaasiumi kodukord, mis kohustab hoidma telefonid tundide ajal hääletul režiimil ning panema need hoiukasti, on seadusega kooskõlas.

Õiguskantsleri vastuses seisab, et kui telefoni õppetööks ei kasutata, on põhjendatud, seda ei tohi hoida laual. «Õppetööks mittevajalikke asju võib õpilane hoida enda teiste asjadega koos, näiteks koolikotis või isiklike asjade hoidmiseks mõeldud kapis, millele on ligipääs üksnes õpilasel.»

Õiguskantsler selgitas, et samas on telefoni hoiustamine selleks loodud hoiukastis õpilase otsustada ja lihtsalt niisama ei saa nõuda, et telefon tuleks panna hoiukasti.

«Õppetööle keskendumise toetamiseks on piisav, kui telefon ei tohi olla laual ja peab olema hääletu. Oluline on, et õpilased mõistaksid, mis tegurid õppimist võivad häirida ja mis soodustada. Õpilane peab mõistma õppetöös osalemise vajalikkust ja enda vastutust selles. Kui õpilane kasutab telefoni tunnis lubamatul viisil, on õpetajal õigus õpilast korrale kutsuda. Õpetaja võib seejuures vajadusel nõuda õpilaselt telefoni hoiustamist, näiteks juhul kui õpilane jätkuvalt ei pane telefoni laualt. Nii õpilased kui ka kooli töötajad peavad järgima kooli kodukorda Telefoni hoiustamine mõjutusvahendina peab aga olema põhjendatud, asjakohane ja proportsionaalne,» kirjutab Ülle Madise.

Õiguskantslet toob välja, et kooli kodukorrast peab ilmnema, mis juhtudel ja kui kauaks on põhjendatud telefoni hoiustamine selleks ettenähtud kohas. «Kooli kodukord peab vastama seadusele. Kui see nii ei ole, rikutakse õpilaste õigusi.»