Tallinn kaardistab vabatahtlike abiga ühissõidukipeatuste ligipääsetavust

2020. aastal loodud Tallinna ligipääsetavuse infosüsteem lips.tallinn.ee on mõeldud erivajadustega inimestele, et nad saaksid paremini planeerida oma igapäevast liikumist ühistranspordiga. Kuigi juba praegu on süsteemi kantud info ühistranspordipeatuste kohta, vajavad andmed ajakohastamist.

«Ligipääsetavuse parendamine on üks Tallinna linna prioriteete ning selleks on oluline koguda täpset ja ajakohast teavet peatuste olukorra kohta. Vabatahtlike panus aitab meil saavutada eesmärki muuta linn kõigile paremini ligipääsetavaks,» sõnas abilinnapea Karl Sander Kase (Isamaa).

Crowdsorsa tegevjuht Toni Paju selgitas, et kõiki saadetud pilte analüüsitakse, et need vastaksid nõuetele. Kokku soovitakse saada pilte kõigi Tallinna 1088 ühistranspordipeatuse kohta. Saadetud fotode järgi hinnatakse, kas peatustes on näiteks kombatavaid elemente, mida saavad kasutada nägemispuudega inimesed või kas peatuses on kõrgemaid äärekive, mida peaksid teadma ratastooli kasutajad.