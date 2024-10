Euroopa Liit harjutas kriisiõppusel massiliste hübriidrünnakutega toimetulekut.

Julgeoleku ja riigikaitse koordinatsioonidirektori asetäitja Priit Saare sõnul andis õppus kindluse, et võimalikes kriisides saame kiiret ja vajalikku tuge. «Eesti jaoks on oluline, et loodusõnnetuste ja tsiviilkriiside kõrval oleksid omal kohal ka riigikaitsealaste riskidega arvestamine. Euroopa elanikkonnakaitse mehhanismi käivitamine lubas tuvastada kitsaskohti ja lõi selguse, kes mille eest vastutab,» lisas Saar.