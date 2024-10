FOTOD Protsess algas: Suure-Lähtrust leitud surnud imiku ema astub kohtu ette

Kairi Kuusemaale esitati septembri alguses süüdistus selles, et ta põhjustas tänavu veebruaris oma vastsündinu surma. Naisele pannakse süüks ka laibarüvetamist, mis süüdistuse järgi seisnes selles, et ta ei matnud vastsündinu surnukeha üldtunnustatud kommete järgi, vaid viis alasti surnukeha põllule, kust selle leidis 5. veebruari ennelõunal sama küla majapidamisest pärit koer.

Lääne ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Eliisa Sommer on öelnud, et kohtueelse menetluse käigus tuvastatud tõendid viitavad, et naine kedagi lapse surmast ei teavitanud.