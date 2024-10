Tallinna Ülikooli Eesti demograafia keskus koostöös uuringufirmaga Kantar Emor alustab täna Eesti pere- ja sündimusuuringu (EPSU) teist küsitluslainet, mis on osa rahvusvahelisest uuringuprogrammist. Uuringu partneriteks on ka Tartu Ülikool ja sotsiaalministeerium.

Uuringu korraldajad soovivad leida vastuseid paljudele olulistele küsimustele inimeste, perede ning ühiskonna kohta. Näiteks kas paarisuhtest kõrvalejäämine on nooremates põlvkondades sagenenud ja keda see rohkem puudutab. Kuidas on peredes jagatud naiste ja meeste vahel leivateenimine, kodutööd ja laste eest hoolitsemine? Kas paarisuhete püsivus on jätkuvalt langusteel või on näha stabiliseerumise märke? Kas isad osalevad laste elus aktiivselt ka pärast lahkuminekut ja mil määral sõltub see emadest? Kellel õnnestub töö ja pereelu ühitamine paremini? Kas ühiskonna polariseerumist võib märgata ka pereelu puudutavates arvamustes?