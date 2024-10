Juubilar Toomas Paul on eestlaste vaimu ikka virgena hoidnud

Teenides oma kogudusi, on teda jätkunud ka kümnete väljaannete veergudele, raadiosse, televisiooni, ta on kirjutanud, tõlkinud ja teinud teaduslikke töid. Ja kõike seda vaimustavalt heal tasemel. Kui võtta tema kirjatöid lahti juhuslikust kohast, võib esimesel lugemisel tunduda, et mitmekülgselt erudeeritud autor on kas füüsik, bioloog, antropoloog, semiootik, ajaloolane või mõne muu teaduse jünger, sest lugeja saab temalt eri teadusdistsipliinide saavutuste tutvustamise kaudu teada palju uut ja huvitavat. Kuid peaasi – Pauli kirjutistest kumab läbi maailma ühtsus ja see, et kõik on kõigega seotud, ning sellega aitab ta lugejatel endil jõuda huvitavate ja isegi üllatavate seosteni. Nii teebki hea õpetaja!