Zelenskõi sõnul on Ukraina piiril peagi 12 000 Põhja-Korea sõdurit

«Arvame, et neid on varsti 12 000,» lisas Zelenskõi.

Zelenskõi sõnul on Kiiev veendunud, et Venemaa kasutab Ukraina vastu Põhja-Korea sõdureid. President lisas, et teda üllatab endiselt Ukraina silmapaistvate partnerite sõnum, et teatud piire ei tohi ületada.