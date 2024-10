Netanyahu lubas Gaza abistamise jätkumist

Iisrael on aastaid teravalt UNRWA tööd kritiseerinud ja pärast mullust 7. oktoobri terrorirünnakut Lõuna-Iisraelis ja Gaza sõja puhkemist on pinged oluliselt kasvanud. Iisraeli armee teatas augustis, et UNWRA langes uue madalseisu tasemele, kui maailmaorganisatsiooni uurimine leidis, et 7. oktoobri ulatusliku terrorirünnakuga võis seotud olla üheksa selle töötajat.