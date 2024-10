Lõuna-Korea: Venemaa ja Põhja-Korea sõjaline koostöö on julgeolekuoht

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen hoiatas esmaspäeval, et Põhja-Korea sõdurite saatmine Venemaad toetama Moskva agressioonisõjas Ukraina vastu on oht üleilmsele rahule.

«Euroopa ja Ida-Aasia julgeolek on omavahel seotud. Põhja-Korea sõdurid on saadetud toetama Venemaa agressioonisõda. See on selles sõjas tõsine eskalatsioon ning oht globaalsele rahule. Me vastame ühiselt oma sarnaselt mõtlevate partneritega,» kirjutas von der Leyen sotsiaalmeedias pärast telefonivestlust Lõuna-Korea presidendiga.