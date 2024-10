RIIGIKONTROLL Eesti ei arvesta Euroopa Liidu õigusloome seisukohtades sageli oma eripäradega

Seisukohtade kujundamisel on esialgse mõjude hinnangu koostamise aeg piiratud. Kui enne algatuse avalikustamist ei ole Eestis valdkonda analüüsitud, siis põhjalikku mõjuanalüüsi seisukohtade koostamise jooksul üldiselt teha ei jõuta.

See omakorda on põhjuseks, miks mõjude analüüsi kokkuvõtte koostamisel tuginevad Eesti valitsusasutused Euroopa Komisjoni üldistele mõjuhinnangutele, milles on aga tõstetud esile algatuste positiivseid mõjusid ja pööratud vähem tähelepanu kaasnevatele kuludele või lisakoormusele.

Näiteks, kaupade parandamise direktiivi seisukohtade seletuskirjas 2023. aastal oli nenditud, et eelnõul on pigem positiivne mõju parandusteenuste turule, kuid puudus igasugune kvantitatiivne analüüs Eesti parandusteenuste turu kohta. Samas on Eesti ettevõtjatele, elanikele või riigile täiendavalt tekkivate kulutuste või halduskoormuse analüüs seisukohtade kujundamisel ülioluline, kuna eelnõu menetlemise käigus on võimalik eelnõu sisuliselt muuta ja sellega negatiivseid mõjusid vähendada.

Liiga lühike aeg huvirühmadele

Huvirühmadelt küsitakse arvamusi algatuste kohta ning informeeritakse neid seisukohtade valmimise protsessist, kuid paremat kaasamist pärsib seisukohtade kujundamiseks ette nähtud aeg. Huvirühmade tagasiside määr võib mõnikord jääda väga madalaks, kuna materjalid on spetsiifilised ja mahukad ning huvirühmadel ei pruugi olla piisavalt ressurssi tähtaegselt – vaadeldud juhtumeil 10–16 päeva jooksul – arvamuse kujundamiseks.

Kui Eesti seisukohtade kujundamisel ei ole huvirühmade seisukohad esindatud, tekib risk, et Eesti seisukohtades ei arvestata mõne eelnõust mõjutatud sihtrühma huvidega.