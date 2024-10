FOTOD Kaitsevägi sai kätte uued maastikuveokid

Tegemist on mitmekülgsete ja töökindlate sõidukitega, mis on tuntud oma suutlikkuse poolest toime tulla nõudlikes tingimustes.

AS Veho Eesti tarnitud Mercedese Unimog U4000 on nelikveoline maastikuveok, mille kandevõime on 2700 kilogrammi ning veok on võimeline ületama üle 30-protsendilise kaldega tõuse.

Unimogid on laialdaselt tuntud ka oma manööverdus- ja läbivusvõimega nii militaar kui ka tsiviilsektoris. Veokid on võimelised ületama kuni 1,2 meetri sügavust veetakistust ja taluma äärmuslikke temperatuure.

Nii selle kui ka järgmise aasta jooksul saabuvate rivisõidukite hulgas on nii logistilisi sõidukeid, mis on mõeldud teedel liiklemiseks kui ka taktikalisi sõidukeid, millega saab sõita lisaks teedele ka maastikul. Lisaks Veho Eesti AS-le tarnivad militaarsõidukeid aktsiaseltsid Scania Eesti ja Volvo Defence AB.

Militaarsõidukite raamlepingu kogumaksumus on ligikaudu 693 miljonit eurot ja see võimaldab masinaid soetada lisaks kaitseväele ka Kaitseliidul, politsei- ja piirivalveametil ning Läti kaitseministeeriumi allasutustel.

Kaitseväe peatehnik major Raigo Puusepp märkis, et taktikalised veokid on asendamatu varustus manööver- ja luureüksuste ülesannete täitmiseks.

«Eesti maastik on väljakutseid esitav, eelkõige maastikusuutlikkuse vaates. Sõjaline ettevalmistus nõuab üksustelt lahinguvõimet kõikide aastaaegade mõistes ning seda ka need sõidukid tagavad. On hea meel, et need sõidukid jõuavad uutena kasutusse ja jäävad meid teenima aastakümneid,» ütles Puusepp.