Westholmi juurdeehituse detailplaneering sai lõpuks valmis

Kesklinnas asuva 1,09 hekatari suuruse A. Adamsoni 12, Kevade 8 ja selle lähiala detailplaneeringu koostas AB Artes Terrae OÜ.

Kehtestatud planeering on järgmine samm Jakob Westholmi gümnaasiumi õppevõimaluste parendamiseks ja olemasoleva Kevade tänava koolihoone laiendamiseks ajaloolises asukohas. Juurdeehitusega lahendatakse algkooli, spordikeskuse, loodusteaduse ja tehnoloogia, teater-muusika-kino ning õpetajate ruumide vajadused. Lisaks kavandatakse planeeringuga A. Adamsoni 12 kinnistule miljöösse sobivad hooned.

Abilinnapea Madle Lippus (SDE) märkis, et tegemist on olulise ja kauaoodatud detailplaneeringu kehtestamisega kesklinnas, mis võimaldab alustada Jakob Westholmi gümnaasiumi juurdeehituse ehitusprojekti koostamist ja täiendavate kooliruumide rajamist. «Koolihoone juurdeehitust on pikalt oodatud, sest kooli ruumikitsikus on praegu väga suur ning õppetöö toimub laiali erinevates asukohtades. Järgmise aasta eelarvesse kavandame vahendid projekteerimise lõpetamiseks, et võimalikult kiirelt jõuda hoone ehitamiseni,» lausus Lippus.

Uue koolihoone linnaehitusliku lahenduse aluseks on 2021.-2022. aastal läbi viidud Jakob Westholmi gümnaasiumi juurdeehituse ideekonkurss, mille võitis OÜ AB Ansambel töö «Jacob». Juurdeehituse kõrgus on kavandatud selliselt, et säiliks olemasoleva mälestiseks tunnistatud hoone dominantsus. Uus koolihoone on paigutatud linnaruumis tagasihoidlikumalt, jäädes tänava poolt vaadatuna taustale ja olles tänavapoolsetest hoonetest madalam. Olemasolev ja uus hoone on kavas ühendada maapealse galeriiga, mille projekteerimisel arvestatakse hoone fassaadi väärika esitlemise nõuet. Lisaks võib vajadusel ehitada kinnistule kooli toimimiseks vajalikke väiksemaid rajatisi, mille täpsed lahendused selguvad ehitusprojektis ja lähtuvad muinsuskaitse eritingimustest.

Detailplaneeringuga muudetakse ka Kevade 8 ja A. Adamsoni 12 kinnistute piire, et oleks võimalik kavandada Kevade 8 kinnistule juurdepääsutee Adamsoni tänavalt. A. Adamsoni 12 kinnistule on lubatud rajada kaks korterelamut: üks neljakorruseline, teine kolmekorruseline. Nende paigutus ja hoonestuskõrgus on määratud vastavalt ajaloolise piirkonna hoonestuslaadile. Korterelamud on kavandatud nii, et nende asetus arvestaks naaberelamute paiknemisega ning et elamu ja koolihoone vahele on võimalik jätta rohkem avarust ja kavandada haljastust.