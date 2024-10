Kohus lubas vargustes süüdistatava mehe Ukrainale välja anda

Kohtunik Mari Heinsalu selgitas Ukraina kodanikule Tõmur Baratovile, et Harju maakohus otsustas üksnes seda, et tema Ukrainale väljaandmine on õiguslikult lubatav, kuna Ukrainas on tema vastu algatatud kriminaalasi ja Dnipro kohus on andnud välja tema vahistamismääruse.