President Karis: linna nagu ka riigi otsused peavad olema mõistetavad

«Tallinn on kokku toonud kolmandiku Eestist, mis pole etteheide meie pealinnale, küll aga sõnastab see keeruka ülesande, et ükski inimene ei hajuks siin ära ega oleks kõrvale jäetud, et linnas oleks mugav ja turvaline, täpselt nii, nagu me ootame ka kõige väiksemalt omavalitsuselt ja tegelikult kogu riigilt,» ütles president Alar Karis, kes kohtus täna hommikul Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovskiga.