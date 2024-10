Detailplaneering jagab Kakumäe rannaala supel- ja surfirannaks

Abilinnapea Madle Lippuse (SDE) sõnul on Kakumäe rannaala detailplaneeringu algatamisele eelnenud põhjalikud arutelud kogukonnaga. «Kakumäe ranna puhul on tegemist kohaliku tähtsusega puhkealaga, mille ruumiline lahendus vajab kaasajastamist ning mitmekesistamist, et läbi oleks mõeldud nii liikumisteed, rekreatsioonialad kui ranna teenindamine. Uute funktsioonidena on ette nähtud võrkpalliplatsid, pump-track ning kogukonnahoone, kuhu on kavandatud WCd, pesemisvõimalused, aga ka näiteks mähkimisruum beebidele ja muu vajalik,» rääkis Lippus.