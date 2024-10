Politsei otsib Tallinnas kadunud Ethel-Heleeni

Politseile anti täna teada, et lähedased otsivad Ethel-Heleeni, keda nähti viimati Tallinnas 19. oktoobril ja kellega oldi sotsiaalmeedia vahendusel kontaktis 22. oktoobril. Teada on, et naisel oli plaan minna enda lähedaste juurde Kuusalu valda Kaberla külla, ent sinna ta ei ole tänaseni jõudnud. Naine on umbes 165 cm pikk ja kõhnema kehaehitusega ning lokkis juustega.