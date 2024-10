Tallinna busside uus teekond ajab linnarahva segadusse ja tekitab tuska

Priisle kaupluse peatuses bussi oodanud Lasnamäe elanik Galina kurtis, et nüüd ta ei tea, milline buss kus on. «Kõikjal on suur segadus. Vanad liinid olid tuttavamad, me teadsime kõiki peatusi, aga nüüd peame uuesti harjuma. Praegu ei lähe ükski buss Lidli juurde (Raadiku tänaval – toim). Varem sõitsin liinidega 54 ja 49, aga nüüd ei sõida need sinna. Eakal inimesel on raske sinna kõndida, rääkimata tagasiteest raskete kottidega.»

Tallinna Linnatranspordi ASi (TLT) juhi Kaido Padari sõnul võtabki uute liinidega harjumine aega. «Liiniplaneerijad ütlevad, et tavaliselt kulub umbes kaks kuud, enne kui selgub, kuidas uus liin toimib.»

Samas peatuses oodanud Ljudmilale ei meeldi, et muudeti bussi number 49 marsruuti. See läks lennujaamast Viimsisse. «Uus 48 ei sõida Viimsisse, vaid ainult Piritale,» nurises Ljudmila. «Mina sõitsin alati Viimsi spaasse. Kuidas ma nüüd sinna saan? Varem läksid 65 ja 49 lennujaama, nüüd on alles ainult number 13. Varem oli kaks, nüüd on üks. Teised muudatused ei ole mind mõjutanud,» ütles ta ja lisas, et muidu ei tahaks midagi muuta, bussid sõidavad normaalselt ja tihti.

Tallinnas muudeti 15 bussiliini Alates 21. oktoobrist muudeti bussiliine nr 4, 12, 13, 26, 26A ja 49. Liidetud on bussiliinid nr 40 ja 51 ning nr 54 ja 47. Suletud on bussiliinid nr 22, 47, 51, 64 ja 65. On loodud uued liinid nr 25 ja 48.