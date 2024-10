Ukraina ametlik telekanal Freedom TV on Eestis nüüd vabalevis

Kanali Freedom TV sisu toodavad Ukraina ajakirjanikud, et edastada objektiivset ja tasakaalustatud teavet Ukrainas ja teistes riikides toimuvast. Praegu vene keeles eetrisse mineva Freedom TV saatekav saab vaadata aadressilt: https://uatv.ua/programm, teatas Levira.

Ukraina suursaadik Eesti Vabariigis Maksõm Kononenko ütles, et on äärmiselt oluline, et inimestel oleks juurdepääs täpsele ja objektiivsele teabele, kuna see kujundab suhtumist teistesse inimestesse, faktidesse ja sündmustesse, kujundab maailmapilti ja määrab tuleviku tegevused.

«Täpselt nii täpset ja objektiivset infot annab Ukraina rahvusvaheline telekanal Freedom TV ning mul on väga hea meel, et see jõuab Eesti vaatajateni. Tänu Freedom TV-le saavad Eesti elanikud teada tõtt Ukraina ja ukrainlaste kohta ning ukrainlastel on võimalus säilitada kultuuriline side kodumaaga olenemata ajalisest ja geograafilisest vahemaast. Olen AS-ile Levira selle olulise otsuse eest siiralt tänulik,» märkis ta.

«Eesti toetab Ukrainat vankumatult võitluses vabaduse eest. Freedom TV lisandumine vabalevisse annab Eesti elanikele, sealhulgas siinsele suurele Ukraina kogukonnale võimaluse saada infot ja pilti otse Ukraina ametlikust rahvusvahelisest telekanalist. Samuti on tähtis, et ukrainlased saaksid läbi telekanali hoida oma sidet kodumaaga,» ütles kultuuriministeeriumi kantsler Kristiina Alliksaar.