Virulased kaotasid kelmidele tuhandeid eurosid

24. oktoobril helistas Narva elanikule kelm, kes tutvustas end sotsiaalameti töötajana ning väitis, et mehe pensioni arvestamisel on tehtud viga. Paranduste tegemiseks küsis kelm mehe isikukoodi ja Smart ID PIN-koode, misjärel võeti mehe kontolt 5000 eurot. Politsei uurib juhtunut kriminaalmenetluses.

28. oktoobril helistas Narva elanikule kelm, kes tutvustas end politseinikuna ja väitis, et naise ristitütar on põhjustanud avarii ning tema vangistuse vältimiseks on tarvis maksta 100 000 eurot. Usaldusväärsuse tõstmiseks helistas naisele ka teine kelm, kes väitis end olevadki tema abivajav ristitütar. Naine andis kelmidele 10 000 eurot. Politsei uurib juhtumit.

22. oktoobril helistas Lääne-Virumaal, Tapa valla elanikule kelm, kes tutvustas end mobiilifirma töötajana ning küsis mehe Smart ID PIN-koode, et sidelepingut uuendada. Peagi sai mees uue kõne järgmiselt kelmilt, kes väitis, et mehe kontol toimuvad kahtlased tehingud, mille peatamiseks oleks tarvis taas tema Smart ID PIN-koode, lisaks fotosid mõlemast ID-kaardi küljest ning portreefotot. Kui kannatanu kõike seda tegi, saabusid tema kontole erinevatest firmadest võetud kiirlaenud, mille kelmid kontolt edasi kandsid. Samas saatsid kelmid mehele võltsitud kinnituse selle kohta nagu oleks kõik need tema nimele laekunud laenud nende abiga tühistatud. Tekitatud kahju on selgitamisel.