Tallinna tiheasustusega piirkondades pandi proovile elektriline jäätmeveok

«Elektriliste jäätmeveokite kasutamine on üheks võimalikuks lahenduseks, mis võiks oluliselt vähendada mürareostust ja parandada õhukvaliteeti linnas. Kuna elektriveokid ei tekita heitgaase, sobivad need eriti hästi tiheasustusega piirkondadesse, kus keskkonnamõjud on kõige märgatavamad. Eesti Keskkonnateenused ASi katseprojekt on oluline samm keskkonnasõbralikuma jäätmemajanduse suunas, mis toetab ühtlasi ka linna kestliku arengu eesmärke,» lausus Tallinna ettevõtlusvaldkonna abilinnapea Margot Roose.