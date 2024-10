Aasta põllumees on teravilja- ja piimatootja

Klaasmägi juhtimisel on põllumajandustootmine muutunud aastatega efektiivsemaks, investeeritud on loomakasvatushoonetesse ja põllutehnikasse. Järgitakse uusimaid teadussaavutusi, et ökonoomselt ja keskkonda säästvalt majandada. Kuna asutakse nitraaditundlikul alal, kus väetiste kasutus on piiratud, siis muldade rikastamiseks kasvatatakse vahekultuure, väetamisel rakendatakse uusimat tehnoloogiat ja tehakse koostööd teadlastega. Aktiivse rahvamehena on Klaasmägi aidanud Lääne-Virumaal kaasa ka kohaliku elu edendamisele.