Parempoolsed: valimisõigust saab piirata põhiseadust muutmata

Leo Kunnase esitatud ja koostöös Parempoolsetega valminud seaduseelnõu, mis taotleb Venemaa kodanike valimisõiguse piiramist kohalike omavalitsuste valimise seaduse muudatusega, tugineb põhiseaduses antud võimalustele.

«Seadusega saab piirata põhiõigust juhul, kui põhiseadus annab selleks volituse. Välismaalaste valimisõiguse puhul on see volitus olemas, viitena hääletamisõiguse puhul seaduses sätestatud tingimustele. Meie eelnõu põhineb põhiseaduse paragrahvil 11, mille kohaselt õigusi ja vabadusi tohib piirata ainult kooskõlas põhiseadusega,» märkisid Parempoolsed.

Valimisõiguse piiramine on ajutine

Piirangu kooskõla põhiseadusega tuleb Parempoolsete selgitusel tänasest olukorrast. «Riigikogu on Venemaa tunnistanud terroristliku režiimiga riigiks. See riik peab agressorina sõda vaba riigi, Ukraina vastu. Seda arvesse võttes tegeleb meie eelnõu ainult terroristlikuks režiimiks kuulutatud riigi kodanike valimisõigusega, selle jõustudes säilitavad valimisõiguse kõik Eestis alalise elamisloa alusel elavad muude riikide kodanikud,» lisasid Parempoolsed.

Valimisõiguse piiramine on erakonna hinnangul ajutine. Parempoolsete ja Leo Kunnase eelnõu taotleb valimisõiguse peatamist kindlalt määratud aja jooksul, kuni kehtib riigikogu hinnang, et Venemaa on terroristlik režiim.

«Me räägime ainult poliitilisest õigusest. Mõistagi ei too see kaasa mingeid piiranguid inimeste muudele põhiõigustele või inimõigustele. See tähendab, et meie pakutud piirang on asjakohane, ajakohane ja mõõdukas,» leiavad Parempoolsed.

Eesti kodanike valimisõigus pole absoluutne

Isegi Eesti kodanike valimisõigus pole Parempoolsete meelest absoluutne.