Saaremaa vald ei pea meretuuleparkide rajamisel elanike arvamust oluliseks

Vallavalitsus leiab, et elanike küsitluse korraldamine ei saa olla eesmärk omaette. «Küsitlus on vahend vallaelanike arvamuse väljaselgitamiseks valla pädevusse kuuluvates olulistes küsimustes. Küsitlus on mõistlik korraldada juhul, kui vallaelanike arvamuse teadmine on küsimuse lahendamiseks eriti oluline ja seda ei ole võimalik muul viisil teada saada,» märkis Tuisk.