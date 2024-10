Automaksuhirmus inimesed maksavad ebavajaliku teenuse eest

Pärast seda, kui Kaja Kallase valitsus tuli välja plaaniga kehtestada Eestis mootorsõidukimaks, mis jõustubki tuleva aasta esimesest päevast, on Kirss ja veel vähemalt kümmekond inimest leidnud selles suuremat sorti ärivõimaluse, mis on lähtunud just kaaskodanike hirmust viimased poolteist aastat kirgi kütnud automaksu ees.

Nende äriplaani võtab kokku Kirsi loendamatuid kordi sotsiaalmeedias avaldatud ja jagatud kuulutus, et need, kes ootavad 1. jaanuari, et kustutada transpordiameti registrist enda nimel olev olematu auto, peavad arvestama, et tollestsamas päevast peale hakkab kehtima ka automaks. «Ehk maksad sa nii või naa,» kõlab tema järeldus. Misjärel pakub lahenduse: ta võtab enda nimele kõik sõidukid, alates põlluromudest, mis kuskil seisavad ja liikluses ei osale, ning lõpetades nendega, mida inimesel enam olemaski pole, kuid mis on endiselt inimese nimel, sest näiteks omaniku vahetus on jäänud kunagi vormistamata.