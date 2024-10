«Organisatsiooni tegevuse lõpetamise otsus on tingitud annetuste kokkukuivamisega. Tahame tänada kõiki, kes on keerulisel hetkel meie kõrval olnud ja meid toetanud. Teie abiga oleme saanud aidata tuhandeid inimesi ja päästa Ukraina sõdurite elusid,» ütles MTÜ Slava Ukraini tegevjuht Anu Viltrop.

Alates 2023. aasta algusest on MTÜ Slava Ukraini on kogunud ligi 1,1 miljonit eurot annetusi.

MTÜ on saatnud Ukrainasse 33 guerilla-kiirabi, 4 ATVd koos haagisega ning pakkunud 10 guerilla-kiirabile järelhooldust. Üks guerilla-kiirabi on veel teel Ukrainasse, samuti saatnud Ukrainasse ühe külmutusauto surnud sõdurite transportimiseks, ligi 24 000 euro eest vereülekandeseadmeid, sealhulgas veresoojendajad, veregrupitestid, spetsiaalsed kandekotid, mitmesugused simulaatorid, PULSEle kvaliteetsete vereülekande koolituste läbiviimiseks. Koolitused panustavad vereülekandevõimekuse loomisse ja juurutamisse rindeäärsetes stabiliseerimispunktides.

MTÜ on koostöös PULSEga pakkunud lahingumeditsiini koolitusi 8619 Ukraina sõdurile, tänu millele on neil võimalik päästa enda või oma kaassõduri elu. Hinnatakse, et iga elupäästvad oskused omandanud sõdur suudab säästa kuni kümme elu.