Laupäeval avatakse Tallinna esimene tänavune uisuväljak

Kui varasematel aastatel avati uisuväljak novembri keskpaiku, siis tänavu tehakse seda oluliselt varem. Uisupargi juhatuse liige Silver Uustalu märkis, et rahvas kibeleb uisutama ning ilmadki muutuvad külmemaks. «Vaatasime viimase kahe aasta statistikat ja selgus, et novembrikuus on uisutajaid märtsiga võrreldes kaks korda rohkem. Nõudlus on olemas ja pole põhjust enam viivitada. Suvi on läbi ja rahvas kibeleb uisutama. Jõuluaeg on ka lähenemas. Õhtud on juba hämarad ja uisutajate rõõmuks on üles seatud meeldiv valgustus. Nii avame 2. novembril kell 11 Männi pargis linna esimese uisuväljaku. Loodetavasti meelitab see hulgaliselt rahvast kohale,” rääkis Uustalu.