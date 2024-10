Pevkur: Euroopa kaitsetööstus vajab olulist hüpet investeeringutes

«Euroopa Investeerimispank on astunud vajalikke samme, et kaitsetööstusel oleks võimalik kasvada ja investeeringuid kaasata. Samas geopoliitiline olukord ja vajadus Euroopa kaitsetööstust turgutada nõuavad veelgi rohkem kiirust ja liikumist järgmisele tasemele. Meie nägemuses hõlmaks see lisaks kahese kasutuse toetamist ka traditsioonilise kaitsetööstuse jaoks rahastamisvõimaluste avardamist,» ütles kaitseminister Hanno Pevkur.

«Lisaks on vaja olulist hüpet edasi investeeringute mahus, mis meie seisukohast võiks tulla nii kaitsekulutuste tõstmisest, EIB rahastuse suurendamisest kui ka kaitsevõlakirjade emiteerimisest. Täna on kaitsetööstus üks kiiremini kasvavaid majandusharusid ning tugevam kaitsetööstus tugevdab kogu Euroopa majandust,» lisas Pevkur.

Minister lisas: «Praegu kehtivad kaitsetööstusele piirangud, mis oluliselt raskendavad ligipääsu pankade rahastusele ja kindlustusele. Samas on Euroopa Komisjon selgelt väljendanud, et kaitsetööstus panustab Euroopa kerksuse ja julgeoleku tagamisse.»

Pevkur tähendas: «Seega ruumi edasiminekuks kindlasti on ja loodame, et saame jätkata Euroopa Liidu liikmesriikide seas konstruktiivset arutelu, mis viiks konkreetsete võimalusteni EIB-l traditsioonilisse kaitsetööstusesse investeerida, et tugevdada meie kõigi kaitsevõimekust.»

Kevadel muutis Euroopa Investeerimispank (EIB) oma laenupoliitikat ja kaotas ära varasema nõude, mille kohaselt kahese kasutusega tehnoloogia ettevõtte käive pidi tulema üle 50 protsendi tsiviilrakendusest. Lisaks on leevendatud võrreldes varasemaga rahastust projektidele, kaasa arvatud infrastruktuur, mille kasutajaks on näiteks politsei või sõjavägi.

See käsitlus on võimaldanud laiemat definitsiooni mõistele «kahene kasutus». Lisaks on EIB algatanud mitmeid initsiatiive kahese kasutusega tehnoloogiate teadus-arendusse investeerimiseks.