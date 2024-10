POLIITREKLAAM VÕI TEAVITUS Linnaosavanem on Haabersti lehes neljal pildil

Asja võttis linnavolikogu istungil kõnepuldis kokku keskerakondlane Aivar Riisalu. «Täna tahan rääkida uuest euroopalikust linnajuhtimisest. Mul on kaasas kaks ajalehte. Üks on Põhja-Korea leht, kus on kaksteist Kim Jong Uni pilti. Ja mul on kaasas ka Haabersti linnaosa ajaleht. «Võtame lahti, Anna Levandi on siin, siin ja siin, kokku on selles ajalehes mainitud lugupeetud koalitsioonipoliitikuid rohkem kui 33 korda. Ma mäletan selgesti oma lähiajaloost, kuidas me võitlesime sellise põhjakorealiku linnameedia vastu. Ja Keskerakonna valitsemise lõpus me saavutasime selle, et linnaosavanem võis äärmisel juhul panna enda väikese pildi juhtkirja juurde. Nüüd ma tervitan tallinlasi: tere tulemast Põhja-Koreasse!» rääkis Riisalu.

Linnavolikogu liige ja volikogu revisjonikomisjoni esimees Manuela Pihlap kirjutab ERJK-le saadetud kirjas: «Ajalehe «Haabersti» oktoobrikuu numbris on linnaosa vanemast Anna Levandist (Isamaa) neli fotot ja tema nime on lehes olevates tekstides mainitud 20 korral. Linnaosa vanema asetäitja Rain Veetõusmest (Isamaa) on pilte kaks ja nime on mainitud kolmel korral. Lisaks veel on koalitsioonipoliitikuid kolmel fotol ja neid on nimeliselt mainitud 11 korral. Ainuüksi Isamaa poliitikuid on fotodel kokku kaheksal korral ja nende nimesid on tekstides mainitud 31 korda. Ja seda kõike ühes 12-leheküljelises lehes. Kokku on selles ühes lehes tänase Tallinna linnavõimu koalitsioonipoliitikud (Isamaa ja RE) fotodel üheksal korral ja neid on 33 korda nimepidi mainitud,» seisab kaebuses.