Puhkus Balil osutus õudusunenäoks

Reisipaketi kirjelduses öeldi, et kahe nädala jooksul teevad puhkajad joogat, söövad tervislikku toitu, käivad ekskursioonidel ja terviseprotseduuridel. Majutus pidi olema viietärnihotellis. Tallinna Kehastuudio OÜ küsis selle eest 1700 eurot.

Kohale jõudes selgus, et tegelikkus oli kirjeldusest kaugel. Oma pöördumises tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti poole märkis klient, et hotell vääris tema hinnangul pigem kolme tärni. «Rätikud olid räpased, toad kulunud. Ka spaa ja protseduurid olid keskpärased,» ütles rahulolematu turist, lisades, et brošüürides ilutsenud salatid ja puuviljad ei olnud majutuse hinna sees, vaid nende eest tuli lisa maksta.