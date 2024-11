Süüdistaja: Burceva on Kremli propagandist

Riigiprokurör Eneli Lauritsa sõnul järeldab kaitsepolitsei, et Burcevat ei saa kuidagi pidada sõltumatuks, objektiivseks ja neutraalseks ajakirjanikuks. «Kaitsepolitseiameti hinnangul viitavad tõendid, et Burceva on Kremli agressiivseid eesmärke teenivate portaalide kasuks töötanud propagandist, kelle tegevuse uurimine osutas lisaks rahvusvaheliste sanktsioonide rikkumisele ka riigivastasele kuriteole,» ütles Laurits.